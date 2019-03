Sedrina, taglia le piante nel bosco

Un 87enne ferito con la motosega Stava tagliando le piante del bosco quando è rimasto ferito: un 87enne è finito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Stava tagliando le piante del bosco quando è rimasto ferito a una gamba con la motosega: un 87enne è finito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un brutto infortunio avvenuto nella mattinata di mercoledì 27 marzo intorno alle 10.30 in un terreno fuori dall’abitato di Sedrina.

L’uomo stava tagliando alcuni arbusti nel bosco quando è rimasto ferito a una gamba con la motosega: non sarebbe però in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute l’auto medica e l’ambulanza della Padana emergenza da Zogno oltre alle Forze dell’ordine per i rilievi del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA