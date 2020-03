Bergamo: 8.664 positivi, in un giorno +137

Gallera: in discesa, domenica erano +187 «Arriveranno le mascherine e si potranno trovare in maniera semplice e in molti luoghi»: lo ha garantito l’assessore Giulio Gallera nella consueta diretta Facebook. Dei prototipi testati dal Politecnico, 3 sono risultati idonei con filtraggio all’80% e «la prima azienda ne sta producendo 900mila al giorno».

«Dovremmo abituarci a usarla tutti» anche nei prossimi mesi, è l’avvertimento dell’assessore.

L’assessore regionale al Welafre Giulio Gallera fornisce i dati della giornata, ma inizia la conferenza stampa in Regione parlando delle mascherine: «Dovremo abituarci ad usarle tutti e ne arriveranno parecchie sul territorio grazie al lavoro di molte aziende. Intanto importante è che impariamo a proteggerci: da qui ai prossimi mesi, dobbiamo imparare a proteggerci, in qualsiasi modo, e a proteggere gli altri». E ribadisce: «Le mascherine e si potranno trovare in maniera semplice e in molti luoghi: dei prototipi testati dal Politecnico, 3 sono risultati idonei con filtraggio all’80% e la prima azienda ne sta producendo 900mila al giorno».

Poi i numeri: «I dati confermano fortunatamente il trend: siamo a 41.007/42161 (+ 1154); i ricoveri non in Terapia intensiva sono 11.613/11815 (+202), 10.337 i pazienti che sono stati dimessi, con una crescita di 1.082; i ricoverati in Terapai intensiva sono 1.328 mentre i decessi sono 6818 (+ 458)».

Contagi in calo nelle due province più colpite dall’epidemia di coronavirus. A Bergamo i positivi sono aumentati di 137 persone (domenica 178) per un totale di 8.664 mentre a Brescia la crescita è stata di 200 contagiati (domenica 3.35) per un totale della provincia di 8213. Nel Lodigiano prosegue il trend di aumenti contenuti, +29 rispetto ai +28 di domenica, totale 2.058. Si conferma «in maniera omogenea in quasi tutto il territorio regionale una riduzione significativa nei pronto soccorso», anche perchè ci sono 1.082 dimessi ed è un segnale molto bello», ha sottolineato Gallera.

La provincia di Milano ha raggiunto i 8676 casi di coronavirus, 347 più di domenica. Milano città ha raggiunto invece i 3.560 casi, 154 più di domenica. «Domenica aveva un incremento di 247» ha sottolineato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia.

Rivedi la conferenza stampa in Regione Lombardia

© RIPRODUZIONE RISERVATA