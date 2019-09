Sempre più vetri e rifiuti sulla Greenway

«Un pericolo per i bambini» Aumentano le segnalazioni di cartacce e bottiglie lasciate sul percorso ciclo pedonale di Valverde a Bergamo: «Servono più controlli».

Martedì ero a passeggiare con il mio cane e a un tratto ho visto cocci di vetro tra l’erba, pericolosissimi per le loro zampe, cartoni e cartacce purtroppo ormai me li aspetto, ma i vetri no». Fabio Longhi è uno dei tanti podisti che, in compagnia del cane al guinzaglio, tutte le mattine percorre la Greenway del Morla, il percorso ciclopedonale che si snoda tra i quartieri di Valverde e Valtesse. Nell’area compresa entro i confini cittadini, lungo le panchine a pochi metri dall’area cani, Fabio e gli altri amanti della natura hanno assistito amareggiati a una discarica a cielo aperto: «C’erano cartacce, mozziconi, bottiglie di vetro intatte ma anche rotte, col risultato che qualunque dei nostri cani o, anche peggio, bambini, avrebbe potuto farsi male e questo scempio è rimasto per terra per giorni interi, senza che nessuno facesse nulla per rimuoverlo» -, continua Longhi.

L’assessorato al verde pubblico è stato avvisato e si è quindi proceduto a ripulire l’area: «Queste situazioni si verificano perché ci sono dei cittadini che non puliscono come dovrebbero - spiega l’assessore al Verde Marzia Marchesi -, noi come amministrazione abbiamo sotto controllo e interveniamo nelle diverse aree verdi cittadine dove purtroppo si verificano sempre più spesso questi episodi di maleducazione e vandalismo». Sono in molti, tra gli utenti della ciclabile, a puntare con sicurezza il dito contro i ragazzini: «Durante l’anno lo fanno solo la notte tra il sabato e la domenica, ma d’estate il problema si ripete tutte le sere, si riforniscono al vicino supermarket Carrefour e usano l’area verde per accamparsi, con urla e schiamazzi, non prendendosi nemmeno la briga di pulire» -, aggiunge Sabrina Carminati, che ha scelto tre anni fa di mettere le radici a Valtesse proprio per la sua vicinanza a un’area verde. Ora gli abitanti chiedono al Comune di intervenire oltre che in termini di pulizia, anche di polizia, mandando ogni tanto un agente a controllare, ma l’assessore risponde con un appello: «C’è già un tavolo di interlocuzione con le altre forze dell’ordine e capiremo come intervenire per monitorare queste situazioni», conclude Marchesi

