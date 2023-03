Senologia, nel weekend controlli gratuiti in centro a Bergamo

C’è da correre, perché la pandemia ha spazzato via quasi due anni di screening e visite di prevenzione, e il numero di tumori, in Bergamasca come nel resto d’Italia, è tornato a crescere. Venerdì, sabato e domenica (dalle 9 alle 18, prenotazioni sul sito della Lilt) «atterrerà» in piazza Matteotti una clinica mobi le che regalerà a 50 donne la possibilità di sottoporsi a una visita gratuita per la prevenzione del tumore alla mammella, una patologia che ogni anno colpisce circa 900 donne solo nella provincia di Bergamo. Nel 2020 in Italia le diagnosi sono state 55mila; in media, in assenza di condizioni particolari e di familiarità genetica, il rischio di ciascuna donna di ammalarsi è del 10-12%. L’iniziativa «Senologia al centro», organizzata non a caso nella settimana dell’8 Marzo, è frutto di una collaborazione tra la Lilt – che ne è promotrice – e il Gruppo Gnodi, che insieme a una nutrita compagine di sponsor locali sosterranno queste visite destinate alle donne tra i 35 e i 45 anni e a quelle di età superiore ai 75 anni.

«Recuperiamo il terreno perduto durante la pandemia»

Prevenzione, diagnosi precoce e sensibilizzazione: si riparte da qui per recuperare il terreno perduto in due anni di Covid, i cui effetti purtroppo iniziano a vedersi anche all’interno degli ospedali: «Stanno comparendo casi di tumori in stato più avanzato, rispetto al passato – spiega Lucia De Ponti, presidente di Lilt Bergamo –. Abbiamo perso tanto tempo e questo è un problema; la pandemia ha costretto le aziende ospedaliere a orientarsi sulle cure sul Covid e le attività di prevenzione hanno subito una battuta d’arresto. Oggi “fare” non basta più, ma per recuperare servono risorse aggiuntive». Quelle messe in campo da volontari e sponsor nel fine settimana in centro a Bergamo consentiranno di sottoporsi a una visita senologia, a un’ecografia mammaria e a un’eventuale mammografia. Le fasce d’età che gli organizzatori hanno scelto sono quelle che non sono coperte dagli screening gratuiti messi a disposizione dalla Regione: «Lo abbiamo fatto per sensibilizzare un numero sempre crescente di donne – dice De Ponti –, anche in considerazione del fatto che l’età media di comparsa della patologia si sta abbassando. È un regalo che facciamo alle nostre donne a pochi giorni dall’8 Marzo». Prevenire in fretta per curare meglio e in modo meno invasivo: è questo l’obiettivo di «Senologia al centro», che rientra in una serie di altre iniziative di promozione della salute che la Lilt, insieme ad altre associazioni di volontariato del territorio e a Politerapica, sta organizzando per il secondo anno consecutivo, attraverso la campagna «Insieme si può. Insieme funziona».

Ecco come prenotare