Senso unico pedonale in Città Alta

Da sabato al via la sperimentazione Il provvedimento al fine di evitare assembramenti, sarà in vigore in via sperimentale il sabato e la domenica.

L’avevamo già anticipato e ora è arrivata l’ordinanza. Il Comune di Bergamo ha deciso di istituire dalle ore 11 alle ore 23 di sabato 23 maggio e dalle ore 11 alle ore 21 di domenica 24 maggio per i soli pedoni i seguenti provvedimenti viabilistici: in via Colleoni nel tratto compreso fra Piazza Mascheroni e Piazza Vecchia senso unico di marcia da piazza Mascheroni in direzione della via Gombito e contestuale divieto di accesso da piazza Vecchia; in Piazza Cittadella senso unico di marcia con ingresso da Largo Colle Aperto e uscita verso piazza Mascheroni. I residenti all’interno della ZTL «Centro Storico di Città Alta» sono esclusi dalle presenti limitazioni.

Ecco come ci si organizza nel weekend

