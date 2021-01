Senza patente e in stato di ebbrezza

Con lui in auto due amici: violato il coprifuoco In tre in auto in orario di coprifuoco stabilito per il Covid. Tre giovani domenica sera sono stati fermati in via Carducci a Bergamo: chi era alla guida non aveva la patente e secondo l’alcol test aveva anche i valori superiori alle legge.

Nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa per limitare il contagio da Covid-19, nella nottata di domenica in via Carducci, a Bergamo, un equipaggio della Volante ha provveduto a fermare un’autovettura con tre persone a bordo.

Dopo gli accertamenti gli occupanti, due cittadini sudamericani ed uno italiano, tutti ventenni, sono stati sanzionati per aver volato il divieto di spostamento, non avendo una motivazione, tra quelle previste dalla normativa, che permetteva di spostarsi dal proprio domicilio.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di verificare che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida, come peraltro i due amici a bordo, inoltre si è accertato, tramite alcoltest, che aveva assunto sostanze alcoliche: è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Sanzionata anche la madre, in quanto proprietaria del veicolo: le multe contestate ammontano ad un totale di oltre 7 mila euro.

