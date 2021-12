Seriate, gravi minacce e calci alla porta della ex compagna: arrestato dai Carabinieri I militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno arrestato nella serata di mercoledì 8 dicembre per atti persecutori un uomo di 30 anni.

I militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno arrestato nella serata di mercoledì 8 dicembre per atti persecutori un uomo di 30 anni, originario della provincia di Benevento ma residente da anni nella Bergamasca.

L’uomo, già gravato da diversi precedenti per minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, una donna di 40 anni originaria della Colombia , ieri sera si è recato a casa di quest’ultima, a Seriate, e dinanzi al rifiuto di quest’ultima di parlare ha iniziato a inveirle contro, con calci alla porta di casa e gravi minacce verbali.

La donna, impaurita, ha subito chiamato il 112 chiedendo aiuto, e il pronto intervento dei militari della Tenenza di Seriate ha permesso di evitare il peggio, bloccando l’uomo e mettendo la donna in sicurezza.

Condotto in caserma, all’esito degli accertamenti, l’aggressore, già gravato da divieto di dimora nel Comune di Seriate per precedenti minacce sempre nei confronti della donna in questione, è stato perciò dichiarato in arresto e portato alla casa circondariale di Bergamo.

