«Serve la badante?». E gli sfila il Rolex

In città rubati due orologi in tre giorni Vittima un pensionato di 86 anni. L’altro colpo in via Locatelli: in azione due giovani in sella a una moto.

«Le serve per caso una badante? Sono alla ricerca di un lavoro come domestica». Questa la scusa che una donna di mezza età, pare dell’Europa dell’Est, ha propinato a un pensionato di 86 anni con l’unico, vero obiettivo di avvicinarlo e sfilargli l’orologio che aveva al polso, un Rolex. È accaduto nella mattinata di lunedì, in zona Celadina.

Purtroppo il pensionato si è fidato della donna e, senza sospettare di trovarsi di fronte a una malvivente. L’anziano ha declinato la proposta, ma l’approccio è stato sufficiente alla malvivente per sottrarre all’ottantaseienne il prezioso orologio che aveva al polso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA