Settima Arte Festival: l’anno si chiude in bellezza. I cortometraggi degli studenti su maxischermo

La kermesse cinematografica è ormai giunta alla sua terza edizione e coinvolge i giovani studenti delle scuole di Bergamo e provincia . Un progetto educational capace di coniugare scuola e arte cinematografica all’interno degli spazi del mall che per i ragazzi diventa un vero e proprio set cinematografico. Questa terza edizione è stata inaugurata a marzo con una nuova formula che nell’evento del 19 novembre vedrà la sua massima realizzazione: l’apertura a un pubblico che non sia solo di ragazzi. Saranno infatti presenti un centinaio di genitori che avranno la possibilità di vedere sul maxischermo di Uci Cinemas Orio i cortometraggi realizzati dai loro figli.

Un’opportunità anche per gli studenti stessi quella di mostrare il loro operato. Sono sempre tante le richieste di poter partecipare all’evento che rimane ancora chiuso al grande pubblico, vista la sua identità prettamente educational, ma con la promessa di evolversi e cambiare ancora per il prossimo anno. In giuria a valutare gli elaborati delle quattro scuole coinvolte ci saranno due giornalisti e un regista. Le classi in gara sono: la 3P del Liceo Lussana, la 3M dell’Isis Romero di Albino, la 5 ESA dell’’Istituto Don Milani e la 4M dell’Istituto Superiore Weil di Treviglio.