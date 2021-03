Settimana Santa, al via le celebrazioni

In Cattedrale ingressi contingentati Oggi è la Domenica delle Palme che dà il via alle celebrazioni della Settimana Santa, che con il Triduo pasquale fa memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo.

A causa delle restrizioni per il coronavirus, tutte le celebrazioni in Cattedrale presiedute dal vescovo Francesco Beschi saranno contingentate nel numero di persone. Domenica mattina, memoria dell’entrata di Cristo a Gerusalemme, alle 10,30 il vescovo benedice le palme, quindi presiede una solenne Concelebrazione eucaristica. Giovedì Santo 1° aprile inizia il Triduo pasquale. In questo giorno si fa memoria dell’Ultima Cena e dell’istituzione del sacerdozio e dell’Eucaristia. Alle 9,30 il vescovo Beschi presiede la Messa crismale con la rinnovazione delle promesse sacerdotali e la benedizione degli oli santi. La Messa sarà concelebrata dal clero diocesano: viene trasmessa in diretta da BergamoTv e qui online. Saranno ricordati gli anniversari significativi di ordinazione presbiterale dei preti bergamaschi.

La sera alle 20, il vescovo presiede la Messa nella Cena del Signore. Il giorno successivo è il Venerdì Santo, in cui si fa memoria della morte di Cristo in Croce. Alle 8,45 il vescovo presiede la Liturgia delle Ore. Alle 18 monsignor Beschi presiede la celebrazione della Passione del Signore.

Dalle 13,30 alle 14, nella chiesa parrocchiale delle Grazie, il vescovo interviene alla preghiera per i lavoratori proposta dalle Acli. Il Sabato Santo 3 aprile è la vigilia di Pasqua. Alle 8,45 in Cattedrale, il vescovo presiede la Liturgia delle Ore. Alle 20 monsignor Beschi presiede la Veglia pasquale.

Domenica 4 aprile è la solennità di Pasqua, memoria della Risurrezione di Gesù Cristo. Alle 10,30 il vescovo Beschi presiede una solenne Concelebrazione eucaristica, al termine della quale rivolgerà i suoi auguri all’intera diocesi e alla società bergamasca e impartirà la benedizione solenne. Alle 17 il vescovo presiede i Vespri della solennità di Pasqua.

