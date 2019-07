Sfugge al controllo della mamma

Bimba di 18 mesi urta un’auto, ferita La conducente si è fermata sentendo le grida. La bimba soccorsa, non è grave. È successo a Colognola nella serata di giovedì 18 luglio.

Momenti di apprensione nel quartiere cittadino di Colognola, dove una bimba di un anno e mezzo è andata a sbattere con la faccia contro un’auto in movimento. Fortunatamente le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Tutto è successo intorno alle 19,50 in via Einstein, poco prima dell’incrocio con via Fermi.

La donna con in braccio una figlia di 4 mesi, stava camminando mano nella mano con l’altra figlia, quando quest’ultima è sfuggita andando verso la strada, proprio nel momento in cui passava un’auto contro cui è andata a sbattere con il viso, cadendo per terra. Fortunatamente l’impatto non le ha procurato ferite gravi, è stata comunque trasportata in codice giallo in ospedale.

