Si accende il Natale in centro a Bergamo

Dieci chilometri di luci e il grande albero Domenica 24 novembre si accende l’albero di Natale: spettacolo alle 17.30. Tanti eventi anche nei borghi e la sorpresa della ruota panoramica.

Il Distretto Urbano del Commercio di Bergamo ha presentato nella mattinata di giovedì 21 novembre le iniziative del Natale a Bergamo 2019, promosse dallo stesso Duc con il patrocinio del Comune di Bergamo e della Camera di Commercio di Bergamo e la partecipazione delle associazioni dei commercianti del centro città, Borgo Santa Caterina, Borgo Palazzo e di Città Alta, Ascom Confcommercio Bergamo e Confesercenti Bergamo.

Il Natale a Bergamo, come da tradizione, si accende grazie alla suggestiva atmosfera delle luci natalizie che illuminano le vie della città grazie al contributo dei 645 negozi aderenti all’iniziativa: 400 nel cuore del centro con 30 vie coinvolte (da via Broseta - Longuelo a via Pignolo), 75 in Borgo Santa Caterina, 100 in Borgo Palazzo, 70 per le vie di Città Alta e molti altri ancora in arrivo. Un allestimento semplice ed elegante con ben 10 km di fili e gomitoli di luci led a risparmio energetico che creano un’atmosfera unica, per una città bella e capace di emozionare durante il periodo più magico dell’anno.

Novità del Natale in città, la grande ruota panoramica posizionata in Piazza Matteotti: alta 32 metri è una delle ruote itineranti più alte d’Europa, composta da 24 cabine per un totale di 144 passeggeri e illuminata da oltre 3000 punti luce a led rossi e risparmio energetico. La ruota panoramica è realizzata grazie al contributo di Valtellina Spa.

L’attrazione sarà aperta al pubblico dal 23 novembre al 12 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 23:45. Ecco i prezzi:

-corsa singola: 7 euro e 5 euro (sotto i 115 cm di altezza) per 2 giri da 8/10 minuti complessivi

-cabina VIP: 2 persone 60 euro, 4 persone 120 euro. Durata della corsa 30 minuti con aperitivo

-cabina disabili: accesso gratuito

-gruppi e famiglie: riduzioni in cassa (minimo 4 persone)

-gruppi di scolaresche (minimo 20 persone): 5 euro fino alla terza elementare e 6 euro dalla quarta. Durata della corsa di 3 giri da 15 minuti, anziché 2 giri

-Buoni sconto del valore di 1 euro disponibili presso i commercianti aderenti all’iniziativa Natale a Bergamo.

Ma il Natale è anche la tradizione degli alberi decorati e illuminati che il Duc allestirà nei prossimi giorni in largo Colle Aperto, Piazza Mascheroni, via Santa Caterina, Piazza Sant’Anna, via Don L. Palazzolo, piazzale Marconi, sotto il porticato della Biblioteca Civica Angelo Mai, nella piazza adiacente l’Accademia Carrara e lungo la rinnovata via Tiraboschi.

Tra le novità anche l’allestimento natalizio green di Piazza Vecchia, realizzato grazie al contributo di VisitBergamo e alla collaborazione con I Maestri del Paesaggio: 6 aiuole circolari conterranno abeti (Picea abies) illuminati a festa.

Grande inaugurazione in piazza Matteotti domenica 24 novembre alle 17:30 con l’accensione dell’Albero di Natale: uno spettacolare evento caratterizzato dall’allestimento scenografico di quattro grandi pacchi natalizi che faranno da sfondo a una suggestiva ed emozionante performance di ballerini sospesi, musicisti e luci scintillanti che culminerà con l’accensione dell’albero di Natale e della grande ruota panoramica. Lo spettacolo è realizzato da MYM Group in collaborazione con il DUC, il Comune di Bergamo e realizzato grazie al contributo di ATB Azienda Trasporti Bergamo.

Numerosi infine anche gli eventi realizzati dai commercianti dei borghi per aspettare e vivere il magico periodo del Natale con tante proposte adatte a tutti.

In piazza Vittorio Veneto e piazza Pontida, BergamoInCentro l’associazione dei commercianti del centro città, allestirà due grandi Boule de Neige che ospiteranno la casa di una famiglia di orsacchiotti a grandezza naturale. L’iniziativa è totalmente a scopo benefico: dal 24 novembre al 6 gennaio nei negozi del centro città che espongono la vetrofania dell’orsacchiotto si potrà ricevere una letterina dei desideri da indirizzare all’Orso Natale e imbucare presso le cassette posizionate a fianco delle Boule de Neige.

Per ogni letterina consegnata, l’Associazione BergamoInCentro donerà dei soldi alla Onlus Amici della Pediatria e alla conclusione dell’iniziativa verrà scelto il desiderio più bello da realizzare.

Dopo il successo della passata edizione, domenica 1 dicembre torna il Santa Caterina Christmas Market: un’intera giornata dedicata alla magia del Natale con Borgo Santa Caterina completamente pedonalizzato, più di 50 espositori e 80 negozi del borgo dove acquistare i regali di Natale, numerose aree food e laboratori, intrattenimento, animazioni per grandi e piccini.

Giovedì 12 dicembre, Santa Lucia arriverà in Borgo Palazzo per distribuire in piazza S. Anna caramelle e dolci a tutti i più piccoli; sabato 21 dicembre nella piazzetta rossa del borgo, musica, dolci e intrattenimento con Babbo Natale. Infine, venerdì 13 dicembre una notte di shopping in Città Alta con i negozi aperti fino alle ore 23.

