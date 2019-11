Si è allontanata da casa da una settimana

La famiglia: aiutateci a ritrovarla La denuncia ai carabinieri di Bergamo lunedì 28 ottobre: si è allontanata da Bergamo, quartiere Celadina, domenica scorsa.

È scomparsa da una settimana e di lei non si hanno più notizie: ore di angoscia per una famiglia del quartiere di Celadina a Bergamo che non vede più la figlia quattordicenne da domenica 27 ottobre. Quando è uscita da casa indossava una tuta nera con un giubbino di jeans e scarpe bianche. È alta 1,70 metri e ha un piercing al naso. La famiglia ha già fatto denuncia ai carabinieri di Bergamo e ora lancia l’appello sui social e sui siti Internet. Chi avesse notizie può contattare la zia Carla 338/31.15.139 o il padre Vincenzo 333/17.65.066.

