Si ingrossa il torrente, 400 ragazzi bloccati in baita. L’intervento dei Vigili del Fuoco -Foto

I vigili del fuoco del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) del comando di Bergamo sono intervenuti a Lizzola per soccorrere 400 ragazzini rimasti bloccati alla Baita degli Alpini per l’ingrossamento del torrente vicino a causa di un temporale.

I soccorritori hanno atteso l’abbassamento del livello dell’acqua e successivamente hanno posizionato delle corde per permettere il passaggio in sicurezza. I ragazzi sono stati scortati a gruppi di quattro dall’altra parte della riva e hanno raggiunto sani e salvi Lizzola. Non si sono registrati feriti.