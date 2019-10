Si sente male mentre è in Città Alta Trasferito d’urgenza al Papa Giovanni

(Foto by Bedolis)

L’arrivo dell’ambulanza in piazza Cittadella (Foto by Bedolis)

Si sente male mentre è in Città Alta

Malore nel pomeriggio in Città Alta. Un uomo si è sentito male in piazza Cittadella intorno alle 17.30 di domenica 6 ottobre. Il malore pare essere stato provocato da un arresto cardiaco e immediati sono stati i soccorsi con l’arrivo dell’ambulanza e dell’auto medica.

L’uomo, di 70 anni, stava passeggiando in piazza Cittadella quando si è accasciato a terra colto da infarto. Subito è scattato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri della stazione di Città Alta, un’ambulanza della Croce Rossa di Seriate e l’automedica arrivata dal Bolognini. L’uomo è stato trasferito d’urgenza in codice rosso (quello più grave per il 118, ndr) all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

