Lunedì si smonta la ruota panoramica

Attenzione alla viabilità in centro Da lunedì 13 gennaio la rimozione dell’attrazione natalizia. Il Duc inizia già a lavorare alle novità di quest’anno.

«Non escludiamo il bis». Nei prossimi giorni lo skyline del centro piacentiniano tornerà quello di sempre, senza la ruota panoramica, attrazione principale del Natale 2019. Ma il distretto urbano del commercio sta già pensando al 2020 e non è escluso che ci possa essere un grande ritorno. Dove? Ancora non si sa. Dopo l’esperienza di quest’anno piazza Matteotti sarebbe una soluzione «di sicurezza». «Nei prossimi giorni, numeri alla mano, faremo un bilancio di questa iniziativa e poi inizieremo a lavorare per il prossimo anno – spiega Nicola Viscardi, presidente del Distretto urbano del commercio –. Senza dubbio la ruota è stata un’occasione per vivacizzare il centro. Per Natale 2020 abbiamo tante possibilità, non possiamo escludere nulla, nemmeno un bis».

Una delle soluzioni in fase di studio preliminare è l’eventuale spostamento, proprio in piazza Matteotti, della pista di pattinaggio ora in piazza della Libertà. Da sola o insieme alla ruota versione 2.0? Troppo presto per dirlo, anche se pare che gli uffici di Palafrizzoni stiano già pensando all’eventualità di un centro ancora più animato rispetto a quest’anno.

In attesa di future decisioni,lunedì lo smontaggio della ruota chiude il sipario sul Natale 2019. Il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza per regolare l’accesso alla zona del centro città consentendo le operazioni di rimozione della ruota e dell’albero di Natale, installati davanti a Palazzo Frizzoni. Il provvedimento proibisce il transito dei veicoli ed istituisce il divieto di sosta, dalla mezzanotte di lunedì 13 gennaio alla mezzanotte di giovedì 16 gennaio in piazza Matteotti, tra viale Roma e passaggio Zeduri (quest’ultimo libero al transito) e in via Crispi. I residenti di via Borfuro, via XX Settembre, via Sant’Orsola e gli esercenti delle attività (così come i veicoli adibiti al carico scarico), potranno transitare sulla corsia preferenziale di via Tiraboschi con ingresso in passaggio Zeduri.

