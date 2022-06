Siccità, la Lombardia chiederà lo stato di emergenza. Rilasci d’acqua dalle dighe per salvare i raccolti

Il rischio, del quale ancora non si parla esplicitamente, ma che è ben presente a tutti, è che si arrivi a dover scegliere fra irrigare i campi o far arrivare l’acqua dai rubinetti. L’allarme della siccità non si placa, soprattutto nel Nord Italia con il Po, il grande assetato, che restituisce la fotografia di un’emergenza di proporzioni tali che non si vedevano da anni . Ma con l’allarme che si sta estendendo rapidamente anche al centro.

Lo stato d’emergenza

La situazione critica sul lago d’Iseo

«È una situazione estremamente delicata. È in corso un incontro tra l’assessore Sertori e i regolatori del servizio idroelettrico per cercare di concordare un rilascio maggiore di acqua», aggiunge Fontana dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi dall’Autorità distrettuale del Po sulla situazione di siccità in Piemonte e in Lombardia. «Sono preoccupato da parecchi mesi», ha aggiunto. La situazione di criticità tocca da vicino anche la Bergamasca e in particolare il lago d’Iseo, con inevitabili implicazioni anche per uno dei settori economici più direttamente toccati, vale a dire il comparto agroalimentare.