Sindaci Ue parlano in rete di solidarietà

Filo diretto tra Bergamo, Barcellona e New York I sindaci di alcune città europee tra cui Giorgio Gori e De Balsio primo cittadino di New York parlano di solidarietà in diretta in rete domenica 26 aprile dalle 19.

I sindaci di Bergamo (Gori), Bari (Decaro), Barcellona (Colau), Budapest (Karacsony), fino a New York (De Blasio) uniti in un dialogo virtuale sulla solidarietà ai tempi dal coronavirus. Una maratona video accompagnata dall’hashtag #Europesolidarity che si svolgerà domenica, dalle ore 19 alle 21, e sarà trasmessa in contemporanea da diverse pagine Facebook, incluse quelle dei partecipanti.

A moderare il dialogo sarà l’europarlamentare Brando Benifei, capo-delegazione del Pd a Bruxelles, ma è prevista la partecipazione anche di altri ospiti come il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, e del musicista Paolo Fresu. «Se questa crisi ci ha insegnato qualcosa è che non possiamo superarla da soli, possiamo uscirne sono impegnandoci insieme», ha commentato Benifei, ricordando che «la solidarietà e la cooperazione europea sono fondamentali per far sì che nessuno venga lasciato indietro. Le nostre città sono in prima linea in questa battaglia e avranno un ruolo fondamentale nella gestione della delicatissima fase che ci attende dopo il lockdown».

«Per uscire da questa pandemia» c’è bisogno di una «strategia che richiede senso di responsabilità, di cui i sindaci, vero avamposto delle istituzioni, sono capaci, e della solidarietà tra cittadini e tra Paesi», spiega il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Decaro, secondo cui è necessario “ripartire, ma con gradualità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA