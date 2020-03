Sky News Gran Bretagna a Bergamo

Il video in giro per la nostra città Un giornalista inglese racconta in questo servizio la nostra Bergamo.

In giro per la città, tra Bergamo Bassa e Città Alta. Un giornalista inglese racconta in questo servizio la nostra Bergamo. L’intervista al sindaco Gori, all’interno di Palazzo Frizzoni, i commenti dei passanti e il loro dolore. Una Bergamo deserta e addolorata, mentre il giornalista mostra il cimitero cittadino e parla del numero dei contagi e dei decessi.

QUI IL SERVIZIO DI SKY NEWS UK

