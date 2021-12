S.Lucia e Natale con i beni del Fai di Bergamo e Provincia Palazzo e Giardini Moroni a Bergamo domenica 12 dicembre ospiterà «Aspettando Santa Lucia», divertente visita per bambini con laboratorio natalizio, mentre sabato 18 sono in programma speciali visite guidate serali.

E al Mulino di Baresi a Roncobello, in Val Brembana, dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 sarà esposto un suggestivo presepe realizzato da un artigiano locale.

Natale è tornare a casa, ritrovare la propria famiglia, godere del calore e dell’affetto di genitori e amici. È il momento più magico dell’anno, tanto atteso da grandi e piccini: l’occasione più bella per trascorrere insieme giornate di serenità, allegria e pace. Per questo anche nel 2021, nel mese di dicembre, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano invita a visitare i suoi Beni lombardi “vestiti a festa” e a condividere con le persone più care gioiose ore di svago, partecipando alle tante iniziative che verranno organizzate in occasione delle festività natalizie: visite a tema, degustazioni, concerti, laboratori creativi per adulti e bambini, concerti, esposizioni di presepi e tanto altro.

A Bergamo due gli eventi in programma a Palazzo e Giardini Moroni, dimora seicentesca con interni riccamente decorati e arredati, un’importante collezione d’arte e un vasto parco storico nel cuore della Città Alta.

Domenica 12 dicembre alle ore 16, in vista dell’attesa festa di Santa Lucia, verrà proposta una visita e laboratorio natalizio per bambini dai 6 ai 10 anni, dal titolo Aspettando Santa Lucia. I bambini verranno guidati attraverso le sale, popolate da colorate allegorie e dai protagonisti di celebri poemi senza tempo, e scopriranno le tradizioni natalizie della famiglia Moroni. Al termine del percorso realizzeranno poi una graziosa busta per inserire la letterina da indirizzare a Santa Lucia. Biglietti attività: Ridotto (6-10 anni) 6 €; Iscritti FAI (bambino/a) 2 €.

Sabato 18 dicembre il Bene prolungherà invece in via straordinaria l’orario di apertura fino alle ore 23 (ultimo ingresso ore 22.30) e alle ore 18.30, 20 e 21.30 sarà possibile partecipare a speciali visite guidate allo scalone e alle quattro grandi sale barocche affrescate del Palazzo, recentemente rinnovate e aperte al pubblico grazie all’intervento del FAI. Biglietti ingresso serale: Intero € 8; Ridotto (6-18 anni) € 4; Studenti (fino a 25 anni) € 6; Iscritto FAI gratuito; Famiglia (2 adulti+2 o più bambini) € 22. Biglietti ingresso serale + visita guidata: Intero € 14; Ridotto (6-18 anni) € 10; Studenti (fino a 25 anni) € 12; Iscritto FAI € 6; Famiglia (2 adulti + 2 o più bambini) € 42.

Rimanendo in provincia di Bergamo, a Roncobello, all’interno del Mulino di Baresi - situato in Val Brembana in un contesto paesaggistico unico e risalente al 1672 – dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 sarà esposto un presepe prodotto interamente a mano dall’artigiano locale Angelo Milesi, mancato qualche tempo fa. L’ambientazione è quella di un villaggio montano ispirato al paese di Roncobello, che durante il periodo natalizio verrà reso particolarmente suggestivo dalla presenza di presepi realizzati dai valligiani, creando così un vero e proprio percorso espositivo tra le varie contrade.

I visitatori, inoltre, potranno curiosare nel Negozio di Palazzo Moroni e lasciarsi ispirare per gli acquisti natalizi. Tra le proposte regalo si potranno trovare libri selezionati, un coloratissimo assortimento di oggettistica e prodotti gastronomici realizzati con le materie prime provenienti dai Beni, come le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra, l’olio extravergine dagli ulivi secolari della Baia di Ieranto e il sale integrale delle Saline Conti Vecchi. Doni esclusivi, originali e “di valore” perché l’acquisto va a sostegno della missione del FAI per la tutela e la valorizzazione dello straordinario patrimonio d’arte e natura dell’Italia. Gli Iscritti FAI potranno usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.

