Solennità dell’Assunta a Bergamo, via alle celebrazioni. Il 15 la Messa con il Vescovo Domenica 8 agosto alle 18 l’apertura in Santa Maria Maggiore: concerto

dell’organista Carnelos. Da lunedì settenario fino al giorno della ricorrenza.

Con un settenario di preparazione che inizia lunedì, prendono il via, nella basilica di Santa Maria Maggiore, le celebrazioni per la solennità dell’Assunta, che ricorre domenica 15 agosto con l’intervento del vescovo Francesco Beschi. Il dogma dell’Assunzione venne proclamato l’1 novembre 1950 da papa Pio XII (Bolla «Munificentissimus Deus»). A causa delle restrizioni anticovid, quest’anno il tradizionale appuntamento di musica e luci «Son et lumière» della vigilia è stato soppresso. Gli ingressi per tutte le celebrazioni saranno effettuati con le consuete norme prudenziali e senza bisogno del green pass. Il settenario, da lunedì fino a sabato 14 agosto, prevede alle 9,30 il Rosario e alle 10 la Messa con predicazione.

Sabato 14, vigilia dell’Assunta, alle 21 Veglia di preghiera aperta all’intera città. «Si tratta – sottolinea il priore don Gilberto Sessantini – di un Ufficio vigiliare che celebra l’Assunzione come Pasqua di Maria, mettendo così in piena luce l’intimo nesso che unisce la Pasqua di Cristo alla Pasqua del suo mistico Corpo, anticipata in Maria. Papa Pio XII nel 1950 definì che “la Beata Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo”. E il Concilio Vaticano II ha aggiunto: “Perché fosse più pienamente conformata col Figlio suo, vincitore del peccato e della morte”». La Veglia si aprirà con il Lucernario e il Preconio della Festa, per continuare con Ufficio delle letture, Cantici vigiliari, canto del Vangelo, omelia, «Te Deum» e riti conclusivi. Come già detto, è stato soppresso il tradizionale appuntamento «Son et lumière». Domenica 15 solennità dell’Assunta: alle 11 Messa solenne presieduta dal vescovo Francesco Beschi (partecipa il Capitolo della Cattedrale). Il servizio musicale sarà curato dalla Cappella musicale della basilica diretta dal maestro Cristian Gentilini, accompagnata all’organo dal maestro Roberto Mucci. «Ci sarà un doveroso omaggio – prosegue don Sessantini – al grande maestro Josquin Desprez nel 500° anniversario della morte: visse e lavorò per molto tempo anche in Italia. Venne definito “il Michelangelo della musica” per la bellezza formale, la perfezione contrappuntistica e l’altezza raggiunta dalle sue composizioni, che riuscivano a fondere i complessi intrecci della polifonia fiamminga con la cantabilità lineare della melodia italiana». L’ottetto vocale della basilica canterà l’Ordinario dalla «Missa de Beata Virgine» di Desprez. I canti del Proprio (a 8 voci) saranno tratti dalla produzione del Maestro di Cappella, Cristian Gentilini. La tradizionale Messa delle 12,15 sarà trasferita in Cattedrale. In basilica invece si terrà il Rosario alle 17,30, seguito alle 18 dalla Messa vespertina celebrata dal priore.

In onore dell’Assunta si terranno anche due concerti d’organo sempre alle 18: il primo domani - 8 agosto - con l’organista Sandro Carnelos, il secondo domenica 22 agosto con l’organista Silvio Celeghin. Dal punto di vista storico-religioso, comprendendo la basilica di Santa Maria Maggiore, tempio della città di Bergamo, sul territorio diocesano sorgono ben 55 chiese che hanno la Madonna Assunta come patrona o compatrona, di cui 40 sono chiese parrocchiali (in città c’è quella di Valverde), mentre altre 14 sono chiese sussidiarie.

