Sottopasso ciclopedonale, lavori in corso

Bergamo,chiude un tratto di via Briantea Il tratto della Briantea fra il rondò della Motorizzazione e quello successivo tra il quartiere di Longuelo e Curno sarà chiuso al traffico dal 21 al 26 giugno.

Si tratta del cantiere per la realizzazione del collegamento ciclopedonale tra Loreto e l’Ospedale Giovanni XXIII. Una fase che viene concretizzata dopo la fine della scuola, quando il traffico diminuisce d’intensità: il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile lunga 500 metri, con relativo sottopasso, che collegherà il quartiere di Loreto alla Trucca è iniziato nel mese di marzo ed è una delle opere pubbliche legate alla realizzazione del polo ricettivo lungo via Martin Luther King.

L’investimento è di oltre un milione di euro e l’intervento prevede anche la realizzazione di un parcheggio da 80 posti sul lato della Briantea. Nello specifico della pista ciclopedonale, invece, il sottopassaggio collegherà la zona dei campi sportivi di Loreto a via Brambilla, che costeggia a nord l’ospedale Papa Giovanni XXIII. Inoltre passerà sotto la nuova stazione ferroviaria dell’ospedale, collegando quindi la struttura sanitaria con i due quartieri di Longuelo e Loreto.

Le rotatorie nella zona Auchan e all’ingresso del Comune di Curno saranno comunque percorribili durante i giorni di chiusura al traffico della Briantea.

