Sottopasso ferroviario, il Comune di Bergamo lo riapre Il Comune di Bergamo ha revocato nelle scorse ore il senso unico pedonale in alcune ore del mattino per quel che riguarda il sottopasso della stazione ferroviaria.

Il provvedimento, che era stato precauzionalmente varato lo scorso 8 settembre in vista dell’apertura delle scuole, è stato annullato in seguito all’entrata in vigore del decreto green pass e in ragione del fatto che non i dati epidemiologici non hanno evidenziato un incremento della curva dei contagi collegata alla ripresa dell’attività scolastica.

