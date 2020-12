Spaccia cocaina di fronte a una scuola

Arrestato 35enne a Bonate Sopra I carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato per spaccio di sostanza stupefacenti un uomo di 35 anni, già noto per precedenti specifici, fermato nell’atto di spacciare cocaina di fronte la scuola elementare.

I carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro, al termine di un’attività investigativa, hanno fermato un uomo, residente a Bonate Sopra, di origine marocchina. Intorno alle 15.00, in via Salvo d’Acquisto, i hanno seguito a distanza l’uomo, notato più volte nei paraggi nei giorni precedenti, arrestandolo in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina ad un 48enne del posto.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di altri 25 grammi di cocaina in 25 dosi, nascoste all’interno di un sacchetto per surgelati sotto al sedile dell’auto, nonché di 370 euro tenuti in un borsello ritenuti provento di spaccio e posti sotto sequestro.

L’uomo è stato arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, mentre l’acquirente è stato segnalato quale assuntore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA