Spara con la scacciacani durante la rissa

Chiuso un locale in via Baschenis Denunciati gli avventori del locale «Luna Nueva» in città coinvolti in una rissa nella notte del 22 dicembre.

Al culmine di una rissa tra avventori di un locale di via Baschenis, il «Luna Nueva», a Bergamo, uno dei frequentatori dell’esercizio pubblico ha sfoderato una pistola scacciacani ed esploso in aria alcuni colpi. È successo nella notte del 22 dicembre e sul posto sono intervenuti gli equipaggi delle Volanti della Questura di Bergamo che hanno denunciato alcuni dei partecipanti, di origine sudamericana, già pregiudicati, uno dei quali irregolare sul territorio nazionale.

La notte successiva, il 23 dicembre, si è scatenata una nuova rissa con lanci di bottiglie di vetro da parte degli avventori dello stesso locale: a richiedere l’intervento delle Volanti e dei Carabinieri di Bergamo numerose chiamate giunte al Numero unico per le emergenze. I contendenti, alla vista delle Forze dell’ordine, si sono dati alla fuga, lasciandosi alle spalle cocci di vetro.

Alla luce dei gravi episodi e di numerose segnalazioni giunte nei mesi scorsi su liti, risse, musica ad alto volume, imbrattamento del suolo pubblico e consumo smodato di alcolici da parte degli avventori del locale, il Questore di Bergamo ha emesso nella giornata di lunedì 30 dicembre decreto di sospensione della licenza ex art. 100 Tulps per 15 giorni nei confronti dell’esercizio pubblico di via Baschenis 17, provvedimento notificato il 25 dicembre 2019 alla titolare dell’esercizio.

