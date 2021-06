Spazzatrice in fiamme a Ranica: nessun ferito, rogo domato dai pompieri - Foto Intervento dei vigili del fuoco poco dopo le 13 di mercoledì 16 giugno sulla strada provinciale 35 all’altezza di Ranica

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti poco dopo le 13 di mercoledì 16 giugno sulla strada provinciale 35 all’altezza di Ranica, dove ha preso fuoco una spazzatrice strade. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’incendio, le cui cause sono in corso d’accertamento. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme hanno bonificato l’area compromessa. L’intervento si è concluso intorno alle 16,20. In seguito all’inconveniente si sono registrati rallentamenti e code lungo la provinciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA