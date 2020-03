Spesa a casa, la consegna è gratis

Ecco la lista degli oltre 500 i negozi Moltissimi negozi di vicinato hanno aderito all’iniziativa lanciata da Ascom Bergamo. Tutte le info nell’infografica interattiva.

Erano in coda sotto la pioggia, fuori dai supermercati, a distanza più o meno ravvicinata. Nonostante appelli e inviti, chiarimenti e garanzie, un serpeggiante timore per la spesa continua a portare i bergamaschi ad affollare i supermercati. Il weekend si conferma giorno delicato, lo si è visto anche ieri mattina in vari market della città. Ingressi contingentati per garantire la massima salubrità degli spazi interni, personale con guanti e mascherine, ordine e scaffali sempre riforniti: questo lo scenario più comune. Ma accanto a chi sceglie le grandi catene, il tessuto cittadino si muove sempre più verso la consegna a domicilio tramite i negozi di vicinato.

«Compra vicino. La spesa arriva gratis a casa tua», l’iniziativa lanciata da Ascom Confcommercio Bergamo, in collaborazione con i diversi distretti del commercio e le amministrazioni locali, è cresciuta di giorno in giorno; se a inizio settimana erano 200 le attività commerciali coinvolte e 25 i comuni aderenti (e non c’era la città), ora l’elenco ha superato i 500 negozi, con una copertura arrivata a toccare 46 comuni più il capoluogo. «È un segnale che il tessuto economico ha colto l’importanza e la gravità del momento, stanno rispondendo in maniera davvero positiva – commenta Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio Bergamo -. L’invito di rimanere a casa per i cittadini è quanto mai importante. E va sottolineato anche il senso di responsabilità dei commercianti: anche loro in un certo senso sono in prima linea, perché sempre a contatto con le persone, faticando per l’intera giornata, ma consapevoli di offrire servizi essenziali anche in questa emergenza».

