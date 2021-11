(Foto by Orobie foto)

Mezzi del Soccorso alpino e della Protezione civile parcheggiati agli Spiazzi di Gromo (Foto by Orobie foto)

Spiazzi di Gromo, disperso un 68enne di Bergamo: ricerche in corso Durante la notte le squadre hanno battuto a piedi tutta la zona delle piste da sci fino alla cima del Timogno (Cima Benfit) e anche la Val Sedornia, nel comune di Gandellino.

Dalla serata di domenica 31 ottobre sono in corso le ricerche di un uomo di Bergamo di 68 anni. Era uscito per un’escursione ma non è rientrato e allora i familiari hanno dato l’allarme. Stanotte è stata ritrovata l’auto. Le operazioni stanno interessando l’area di Spiazzi di Gromo. Durante la notte le squadre hanno battuto a piedi tutta la zona delle piste da sci fino alla cima del Timogno (Cima Benfit) e anche la Val Sedornia, nel comune di Gandellino.

Sono impegnati al momento 25 tecnici della VI Delegazione Orobica del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Valbondione e Centro operativo di Clusone, insieme con i Carabinieri, i Vigili del fuoco, la Protezione civile, gli Alpini, con unità cinofile appartenenti alle diverse associazioni; è atteso anche l’arrivo dei cani molecolari. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

