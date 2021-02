Spostamenti tra regioni: oggi si decide Il decreto in scadenza il 15 febbraio

Spostamenti tra regioni: oggi si decide

Vertice tra Regioni e governo in programma oggi, giovedì 11 febbraio, per decidere se prorogare o meno il divieto di spostamento tra le regioni, anche gialle, oppure lasciare libertà di movimento. «Daremo un parere formale e informale - perché comunque va data una valutazione - sul tema dello spostamento tra le regioni», conferma il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sostiene una linea di prudenza ed è orientato verso una proroga delle misure restrittive di almeno una settimana, anche alla luce del diffondersi delle nuove varianti, in attesa della formazione del nuovo governo Draghi. Se i governatori saranno favorevoli a una riapertura, il Cdm potrebbe riunirsi già venerdì 12 o sabato 13 per decidere il da farsi. Nel caso di un via libera dal 15 febbraio sarà possibile spostarsi tra regioni.

È atteso sempre per domani il nuovo monitoraggio dei dati Regione per Regione con possibilità di cambiamenti di fascia di colore a seconda della situazione di nuovi casi di coronavirus. Ricordiamo inoltre che il 5 marzo scadrà invece l’ultimo Dpcm in vigore da dopo le festività natalizie.

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha invece già dato parere favorevole alla riapertura degli impianti sciistici il 15 febbraio con nuove regole.

