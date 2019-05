Stasera su BgTv c’è Bergamo Vota

Alle 21 a tu per tu con Giacomo Stucchi Sul nostro sito e su «Bergamo Tv» il programma di presentazione degli sfidanti alla corsa per Palazzo Frizzoni a cura di Giorgio Bardaglio. Ospite della serata Giacomo Stucchi, candidato leghista.

Martedì 21 maggio riprendono incontri con i candidati sindaci di Bergamo con «Bergamo Vota» su «Bergamo Tv», a cura di Giorgio Bardaglio. Lo sfidante a presentarsi è Giacomo Stucchi, candidato della Lega, in corsa come sindaco per il centrodestra.

Segui qui dalle 21 il programma in diretta.

Mercoledì 22 alle ore 21 toccherà al primo cittadino uscente, Giorgio Gori, del centrosinistra. Si è già presentato Francesco Macario, della lista civica «Bergamo in comune» e il grillino Anesa. Infine, il confronto tra i quattro candidati venerdì 24 maggio, sempre alle 21.

