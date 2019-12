Stasera torna «Bergamo in diretta»

Segui qui la puntata sui Comuni orobici Un ritorno al futuro quello di oggi: torna infatti «Bergamo in diretta», programma giornalistico in collaborazione tra L’Eco di Bergamo e Bergamo Tv, che insieme affronteranno temi di attualità per il territorio.

Argomento di questa prima puntata saranno i Comuni della Bergamasca, specialmente quelli più piccoli. Nel nuovo studio saranno ospiti Alberto Mazzoleni, già presidente della Comunità montana della Valle Brembana e Andrea Epinati, primo cittadino di Entratico. Insieme con loro, il responsabile delle pagine della provincia de L’Eco di Bergamo, Paolo Doni, e il conduttore Lorenzo Pagnoni, un volto noto sugli schermi televisivi e che torna in video proprio per questa occasione. Due invece i collegamenti, rigorosamente in diretta. Da Clusone Paola Abrate e da San Pellegrino Simona Befani.

Con loro amministratori dei vari Comuni. L’appuntamento è per le 21 sul sito web de L’Eco di Bergamo e su Bergamo Tv (canale 17 del digitale terrestre).

© RIPRODUZIONE RISERVATA