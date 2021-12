Stelle di Natale Ail, gesto di solidarietà

contro la leucemia L’iniziativa della «Paolo Belli» torna nelle piazze di Bergamo e provincia. Manzoni: «Anche 20 chilometri per comprarle».

Dentro una semplice pianta un mondo di impegno solidale. Tornano in oltre 4.300 piazze italiane le Stelle di Natale dell’Associazione italiana contro le leucemie, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La nostra città, così come tutta la nostra provincia, non poteva mancare a questo storico appuntamento e, grazie a tanti volontari, sarà presente in più punti, a partire da oggi con un banchetto all’interno di OrioCenter.

«Sempre da oggi è possibile acquistare le Stelle di Natale anche nella nostra sede di via Bergonzi 17 – ricorda Silvano Manzoni, presidente dell’Associazione Ail Bergamo Sezione Paolo Belli –. È un’occasione anche per conoscere da vicino la nostra realtà. Dal servizio di patronato per sostenere e informare le persone affette da patologie ematologiche ai Centri di ospitalità per le famiglie con paziente ematologico, tutto è reso possibile grazie ai tanti bergamaschi che rispondo sempre con generosità alle nostre iniziative. È importante ricordare sempre – aggiunge Manzoni – che con un piccolo gesto si può fare tantissimo. Tutte le nostre attività e i nostri servizi sono dentro le Stelle di Natale».

Anche durante l’emergenza Covid i volontari di Ail non si sono mai fermati. «È stato bellissimo vedere come la gente ci è stata vicina, grazie anche ai volontari che hanno consegnato a domicilio le Stelle. Ci sono state persone – sottolinea il presidente Ail – che hanno fatto anche 20 chilometri per acquistare le piante. E questo perché spesso dietro ogni Stella c’è una storia personale».

In città sarà possibile trovare i banchetti domenica in via Goisis, zona mercato, al Quadriportico del Sentierone, in largo Belotti, zona Coin, in piazza Pontida e in Porta Nuova. Lunedì 5 saranno in piazza Sant’Anna, a Redona, in Città Alta, ancora in zona Coin, in piazza Pontida, Porta Nuova e Quadriportico. Giovedì 8 l’Ail sarà presente al Quadriportico, in Città Alta, in largo Medaglie d’Oro e a Porta Nuova. Ultimo appuntamento in città per lunedì 12, in Città Alta.

