Stucchi, Gori mantiene la promessa

Via alla pulizia della sede imbrattata I tecnici dell’Aprica sono già al lavoro in via Zanica, come aveva annunciato il sindaco uscente su Facebook esprimendo solidarietà all’avversario. E stasera al point della Malpensata arriva Salvini.

Giorgio Gori ha mantenuto la promessa fatta su Facebook in tempi rapidi: i tecnici dell’Aprica sono già al lavoro per ripulire la vetrina del quartiere generale di Giacomo Stucchi (centrodestra), suo sfidante nella corsa per Palazzo Frizzoni, imbrattata nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24. Intanto oggi pomeriggio, alle 18, proprio al point di via Zanica è atteso il segretario della Lega e vice premier Matteo Salvini per promuovere la candidatura di Stucchi.

