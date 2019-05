Stucchi si complimenta con Gori

«Grazie a tutti, ci abbiamo provato» Il candidato del centrodestra ringrazia i suoi collaboratori e la compagna: «Grazie a Silvia per la pazienza e la preziosa vicinanza».

Il leghista Giacomo Stucchi, candidato a sindaco di Bergamo per il centrodestra, è stato sconfitto. Anche se lo spoglio non è ancora concluso, il trend ormai è consolidato: Gori, che ha già annunciato la vittoria, si assesta intorno al 55% (quindi niente ballottaggio), Stucchi è fermo al 38%: «I bergamaschi si sono espressi e hanno votato», ha commentato. La partita ormai è persa, ha già chiamato Gori? «No, aspetto che si arrivi al 50% dello scrutinio. I miracoli possono sempre succedere, ma l’è düra». Poi il post sulla sua pagina Facebook: Grazie a tutti per averci provato, per averci creduto, per avermi sostenuto, per aver lavorato in questa campagna elettorale che sapevamo essere molto difficile e in salita essendo partiti solo a fine marzo. Ci abbiamo provato, non ci siamo mai risparmiati, abbiamo fatto tutto il possibile, stando fuori 15 ore al giorno, camminando dal mattino alla sera per incontrare i cittadini di ogni quartiere. Non potevamo fare di più, grazie ancora tutti. Complimenti al vincitore Giorgio Gori. PS. Grazie a Silvia per la pazienza e la preziosa vicinanza».

Stucchi Giacomo con Silvia Lanzani

(Foto by (foto colleoni))

Stucchi Giacomo

(Foto by (foto colleoni))

Facce tristi al quartier generale di Stucchi

(Foto by (foto colleoni))

© RIPRODUZIONE RISERVATA