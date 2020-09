Studenti, docenti e non docenti

Ecco dove e come fare i tamponi Se a scuola si presenteranno sintomi riconducibili al Covid ecco come e dove fare il tampone a Bergamo e in provincia.

«A seguito della circolare prot. 0052118 del 14/09/2020 di Regione Lombardia, l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo sta organizzando, insieme alle Asst, le modalità per l’esecuzione del tampone agli studenti e al personale docente e non docente della scuola che presenteranno sintomi (soprattutto febbre a 37,5°) durante l’orario scolastico». Lo fa sapere l’Ats di Bergamo.

I tamponi saranno ad accesso libero (ovvero senza prenotazione) da lunedì a sabato, presso i seguenti punti prelievo:

ASST Papa Giovanni XXIII

Da giovedì 17 settembre 2020 presso il Presidio Medico avanzato della Fiera di Bergamo, in via Lunga - dalle ore 09.00 alle ore 14.00;

Da giovedi 17 settembre 2020 presso il punto prelievi dell’ospedale San Giovanni Bianco in via Castelli, 5 - dalle ore 10.00 alle ore 14.00;

Da mercoledì 16 settembre 2020, nelle sole giornate di mercoledì, presso il piazzale sottostante il pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII in Piazza OMS, 1 – dalle ore 9.00 alle ore 14.00

ASST Bergamo Ovest

Da mercoledì 16 settembre 2020 presso il piazzale dell’Ospedale di Treviglio, piazzale ospedale n°1 - in modalità drive-in dalle ore 08.00 alle ore 14.00

Da giovedì 17 settembre 2020 (da lunedì a venerdì) presso l’unità d’offerta di Ponte San Pietro in via Adda n. 18 al piano terra – dalle ore 9.00 alle ore 12.00

ASST Bergamo Est

Da mercoledì 16 settembre 2020 presso i punti prelievo degli ospedali di Alzano L.do (Via Giuseppe Mazzini, 88), Lovere (Via Cavaliere Filippo Martinoli, 9), Piario (Via Groppino, 22) e Seriate (Via Paderno, 21) - dalle ore 09.00 alle ore 14.00

Le persone collegate alla scuola - docenti, personale scolastico e alunni - si recheranno negli orari sopra indicati, nei punti prelievo più vicini al proprio plesso scolastico.

Il referto sarà disponibile dopo le ore 23.00 sul Fascicolo sanitario elettronico personale per i maggiorenni e in quello indicato dai genitori per i minorenni.

«Riteniamo che questa offerta sia al momento sufficiente a coprire le necessità della comunità scolastica – dichiara Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo -. Insieme all’Ufficio Scolastico Provinciale, monitoreremo costantemente le segnalazioni in modo da poter allargare l’offerta con altri punti di esecuzione dei tamponi se il numero dovesse crescere sensibilmente».

