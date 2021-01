Studenti in protesta anche al «Secco Suardo»

Nel pomeriggio manifestazione alla Trucca Anche gli studenti del liceo delle Scienze Umane e liceo musicale Secco Suardo si uniscono alla protesta delle scuole superiori di Bergamo. Lunedì mattina 18 gennaio alcuni studenti, con banchi e sedie, sono fuori dalla scuola.

Gli studenti del Secco Suardo si aggiungono agli studenti del liceo linguistico Falcone, del licei Sarpi, Mascheroni e Manzù. Una quindicina di studenti in ogni istituto che, nonostante la zona rossa, seguono le lezioni fuori da scuola e lo faranno anche nei prossimi giorni.

Una frase sui manifesti che spiega il senso di queste azioni: «Dad: dimenticati a distanza».



In via Mai sono presenti in 13 ragazzi per chiedere «priorità alla scuola e un rientro in classe progressivo programmato e in sicurezza». Faranno turni dalle 8 alle 13: «Continueremo a venire anche nei prossimi giorni» spiegano, sempre in turni di massimo 15 persone per rispettare le norme anti- Covid.

Alle 15 una manifestazione è stata organizzata all’ingresso principale del Parco della Trucca: sono stati invitati studenti, genitori, professori, personale Ata «e tutti quelli che hanno a cuore la riapertura scolastica» spiegano gli organizzatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA