«Suo figlio ha avuto un incidente d’auto»

Nuova truffa ai danni di un’anziana Nuova truffa ai danni di una 82enne in città: la chiamata di un finto avvocato. «Suo figlio ha avuto un incidente stradale» e poi le ruba 2.000 euro.

Non si arresta il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani. Malviventi senza cuore che hanno agito nel giorno della Festa dei nonni. Questa volta è successo in via Curie a Bergamo ai danni di una signora di 82 anni a cui sono stati sottratti monili d’oro del valore di circa 2.000 euro. L’ottantaduenne nel pomeriggio di martedì 2 ottobre ha ricevuto una chiamata da parte di un sedicente avvocato: «Suo figlio ha avuto un incidente – le ha detto il truffatore – e servirebbero tremila euro per gestire le pratiche del risarcimento immediato».

Il figlio della signora lavora a Verona e il delinquente le aveva specificato che l’incidente era avvenuto a Brescia, elemento che per l’ottantaduenne ha reso più credibile il fatto. L’anziana donna ha risposto di non avere con sé alcun contante e ha offerto al fantomatico avvocato alcuni monili d’oro del valore di circa 2.000 euro. Il malvivente ha mandato un complice nell’abitazione della signora che ignara – anche del fatto che non esista una procedura di risarcimento immediato – gli ha consegnato tutti i gioielli. Successivamente la donna ha chiamato il figlio che le ha detto di non essere rimasto coinvolto in alcun incidente. A quel punto ha compreso di essere stata truffata e ha chiamato le Forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA