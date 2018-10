Super coccolosi, i peluche buoni

che aiutano i bambini in ospedale L’iniziativa di sensibilizzazione per sostenere il supporto psicologico dei bimbi in ospedale: 12 peluche da collezionare per aiutare il Papa Giovanni di Bergamo.

Dodici animali di peluche per sostenere il «Giocamico» al Papa Giovanni XXIII, il progetto che offre supporto psicologico dei bimbi che devono sottoporsi a interventi chirurgici o esami invasivi. Con «I Super Coccolosi» Conad conferma la collaborazione con l’ospedale bergamasco: da oggi e fino al 12 novembre, con una spesa minima di 25 euro più un contributo di 4,50 euro si riceverà uno dei 12 animali di peluche o il tronco/puff porta peluche. L’iniziativa è attiva nei punti vendita Conad in Lombardia e in Emilia Romagna. Si potranno collezionare quattro pupazzi per ciascuna delle 3 tranche: i coraggiosi, i simpatici e i fantastici. Per ogni peluche o puff saranno destinati in beneficenza 0,50 centesimi.

Per le province di Bergamo, Lecco e Sondrio la donazione sarà a favore di Giocamico del Papa Giovanni, percorso di sostegno psicologico ai bambini che devono sottoporsi a interventi chirurgici o esami invasivi. «Ogni impresa è responsabile del territorio in cui opera – afferma Nicola Rotasperti, membro del Cda di Conad Centro Nord – per questa ragione da anni siamo al fianco del Papa Giovanni e al Giocamico». L’iniziativa ha ricevuto nel 2015 la Medaglia d’oro del Capo dello Stato come best practice assoluta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA