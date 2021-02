L’ingresso del Matteo Rota, a Bergamo, in via Garibaldi 13/15

Tamponi non più alla Fiera di Bergamo

Da giovedì 18 febbraio al Matteo Rota A partire da giovedì 18 febbraio i tamponi molecolari dell’Asst Papa Giovanni XXIII saranno effettuati al presidio Matteo Rota di via Garibaldi 13/15 a Bergamo.

A cambiare sede sono le tre linee attive di tamponi molecolari, finora effettuate alla Fiera di Bergamo. Si tratta in particolare dei tamponi per i cittadini inviati da Ats Bergamo e medici di medicina generale e pediatri e per pazienti che devono accedere a un ricovero/MAC programmato al Papa Giovanni. Invariato l’orario del servizio, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 15.30 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Al Matteo Rota anche i tamponi per la «linea scuola», con orario 8.30-13.30, e per i viaggiatori: in questo caso l’appuntamento è su prenotazione diretta dell’utente, contattando il numero 035/267.6161, attivo da lunedì a sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

«Nel giorno ed orario fissato per l’appuntamento è necessario rivolgersi alla postazione amministrativa al piano rialzato del padiglione Mazzoleni. È disponibile un parcheggio riservato all’utenza nel cortile del Matteo Rota» spiegano dall’Asst.

Fino a mercoledì 17 febbraio il servizio continuerà ad essere garantito al presidio medico Avanzato alla Fiera di Bergamo. Maggiori informazioni in questa pagina cliccando qui.

