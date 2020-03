Teatro chiuso, ma «aperti i ricordi»

Donizetti, condividete le vostre emozioni La direttrice artistica Maria Grazia Panigada lancia l’iniziativa «Aperti i ricordi», per condividere i momenti, le parole, gli spettacoli o gli attori della stagione del teatro Donizetti che più ci hanno emozionato e hanno lasciato un segno dentro di noi. Bisogna taggare: teatrodonizetti_bergamo e usare gli hastag sono #iorestoacasa #apertiiricordi.

La stagione teatrale della Fondazione Donizetti è stata interrotta per l’emergenza coronavirus come tutte le altre attività artistiche in Italia, ma i ricordi possono continuare a farla vivere. È questo l’intento della campagna lanciata da Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della stagione di Prosa e Altri Percorsi, «Aperti i ricordi». L’iniziativa consiste nel condividere i momenti belli, gli spettacoli che ci hanno emozionato, gli incontri che più ci hanno colpito con una storia o un post sui social. Il tag è teatrodonizetti_bergamo e gli hastag #iorestoacasa #apertiiricordi.

Ecco la presentazione dell’iniziativa dalle parola di Maria Grazia Panigada.

