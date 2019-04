«Tenetevi stretto il vostro sindaco»

Sala e Del Bono sul palco per Gori La convention del sindaco Giorgio Gori per lanciare la candidatura al secondo mandato alla guida della città di Bergamo

«Bergamaschi tenetevi stretto il vostro sindaco»: è questo il messaggio che i primi cittadini di Milano e di Brescia hanno lanciato dal Centro Congressi di viale Papa Giovanni per la candidatura ufficiale di Giorgio Gori al secondo mandato di sindaco di Bergamo. Beppe Sala, sindaco di Milano, e Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, hanno infatti deciso di presenziare alla convention di Gori per sottolineare il valore delle alleanze politiche e territoriali che accompagnano la corsa del bergamasco al secondo mandato.

Con Emilio Del Bono e Beppe Sala

«Vogliamo completare il lavoro iniziato, vi chiedo di scegliere la continuità» è stato questo il messaggio lanciato da Gori durante l’incontro di sabato 13 aprile. Accanto a lui la Giunta che l’ha accompagnato in questi cinque anni di impegno sul territorio. A sostenerlo ben cinque liste: Pd, Lista Gori, Ambiente-partecipazione-futuro; Patto per Bergamo (in cui sono confluiti Patto civico, Italia in comune, Socialisti), PiùEuropa.

