Le auto parcheggiate lungo le Mura in Città Alta

Tenta di rubare le valigie da un’auto di turisti: arrestato 62enne in Città Alta Si aggirava tra le auto parcheggiate lungo viale delle Mura nel pomeriggio di venerdì 20 agosto: arrestato dai Carabinieri di Bergamo Alta.

Si aggirava tra le auto parcheggiate lungo viale delle Mura: poi, dopo aver individuato una utilitaria piena di trolley al suo interno, l’ha forzata portando via il contenuto e trasferendolo nella sua auto. L’uomo, un 62enne della provincia di Brescia, è stato però arrestato in flagranza per furto aggravato dai militari della stazione carabinieri di Bergamo Alta.

Nel pomeriggio di venerdì 20 agosto infatti i militari, impegnati in un servizio di contrasto ai furti su auto lungo le vie della Città Alta, hanno notato l’uomo il quale, con fare sospetto, si aggirava tra le auto parcheggiate lungo viale delle Mura e che, dopo aver individuato un’utilitaria piena di trolley al suo interno, l’ha forzata portandone via il contenuto, trasbordandolo nella sua macchina.

I carabinieri sono subito intervenuti, bloccando l’autore del furto mentre era intento a caricare le valigie rubate nel suo bagagliaio e recuperando la refurtiva, comprendente anche oggetti di valore. Le valigie sono poi state restituite ai proprietari, questi ultimi turisti di passaggio che si erano fermati in Città Alta per una passeggiata.

Condotto in caserma, all’esito degli accertamenti, il soggetto è stato dunque dichiarato in stato di arresto, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà dinanzi al Giudice del Tribunale di Bergamo.

