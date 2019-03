Tenta furto alla scuola Itis Paleocapa

Scoperto, costretto alla fuga Ha tentato di rubare all’Itis Paleocapa: prima alle macchinette, poi in un’aula cercando di portare via un computer. Ma non ce l’ha fatta: è stato costretto alla fuga.

Tentato furto domenica sera all’Itis Paleocapa. Intorno alle 19.45 un uomo si è introdotto nella scuola, forzando una porta sul retro. Prima ha scassinato due macchinette, poi ha cercato di portare via dei computer dall’aula di informatica ma l’ arrivo delle forze dell’ordine l’ha messo in fuga. Sul posto è intervenuta una Volante della Questura insieme a una pattuglia di Sorveglianza Italiana. Al loro arrivo il malvivente ha attraversato il cortile della scuola e scavalcato il cancello per poi scappare in direzione di Boccaleone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA