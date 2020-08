Tenta una spaccata al negozio di cannabis

Sarnico, bloccato mentre rompe la vetrina Lo hanno individuato dopo che aveva appena rotto il vetro del negozio, a Sarnico, nelle prime ore della mattina di mercoledì 12 agosto.

Era ubriaco, intento a spaccare la vetrina del negozio quando lo hanno bloccato. Un uomo di 34 anni, di origini africane, è stato sorpreso dalla pattuglia dei carabinieri di Sarnico e dagli agenti della Vigilanza italiana Bergamo: aveva già forzato la saracinesca del locale, una rivendita di cannabis light di via Buelli, e aveva appena mandato in frantumi la vetrina del negozio.



La tentata spaccata, intorno alle 3 del mattino, è stata bloccata prima che l’uomo entrasse nello shop. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato per danneggiamento aggravato ed è stato processato in direttissima nella mattinata di mercoledì 12 agosto.

