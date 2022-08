Tentano furto d’auto a Bergamo, bloccati dalla polizia locale con 950 sterline false

Un fenomeno non raro, quello dei furti o tentati furti, di auto o di oggetti lasciati in vista nelle autovetture in città. Nei primi giorni del mese, in centro città, in via Papa Giovanni XXIII, vicino alla stazione, era toccato a due Volkswagen Golf dover ricevere la sgradita visita dei ladri. In quell’occasione i malviventi, probabilmente a causa dell’impossibilità di accedere all’interno delle auto o forse nel tentativo di rubarne soltanto alcune parti, si erano «limitati» al danneggiamento degli specchietti laterali dei mezzi. I proprietari avevano lasciato i loro veicoli parcheggiati a tarda sera e quando, il giorno dopo, erano tornati a riprenderli hanno trovato l’amara sorpresa.