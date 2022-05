Tentato furto in farmacia, sfondano la saracinesca poi scappano a mani vuote

Ladri in azione la notte tra venerdì e sabato, alle 2.30, alla farmacia Vaghi di Colognola, in via Fermi. Prima hanno sfondato con un piede di porco la saracinesca e rotto la vetrata principale, una volta entrati hanno cercato di prendere le due cassaforti ma è scattato l’allarme e sono subito intervenute le guardie giurate della Sorveglianza Italiana e le Volanti della Polizia che li hanno messi in fuga.