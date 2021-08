Tentato furto in via XX Settembre: arrestato nella notte un 45enne L’intrusione in un negozio della via del centro di Bergamo si è conclusa con il fermo del ladro che non è riuscito a rubare nulla.

Erano da poco passate le 4 del mattino di venerdì 13 agosto quando un equipaggio Volante ha arrestato un ladro di 45 anni in via Zambonate. Si tratta di un italiano, con precedenti di polizia, che ora è accusato di tentato furto aggravato.

L’uomo, come hanno ricostruito gli agenti grazie anche alle telecamere di videosorveglianza del locale, si è introdotto nel negozio «El Pan d’na volta» in via XX settembre forzando la porta a vetri e facendo scattare l’allarme. Dalle immagini si vede l’uomo che rovista nei pressi della cassa senza tuttavia riuscire ad asportare nulla e poi scappare velocemente.

Gli agenti lo hanno preso mentre tentava di nascondersi in via Zambonate e lo hanno arrestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA