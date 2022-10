«Testimoni di resistenza» è il nuovo progetto dell’Anpi per le scuole

Viene presentato lunedì 10 ottobre, alle 18 nella sede della Fondazione Serughetti La Porta, il progetto «Testimoni di Resistenza . Una staffetta tra passato, presente e futuro»: nuovo percorso didattico dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori, realizzato da Anpi Comitato Provinciale di Bergamo, Coop Lombardia, CSV-Centro Servizi per il Volontariato, ISREC-Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, Lab 80 film, Cooperativa Pandora.

Spiega Giorgio Sfreddo, della Direzione Soci e Comunicazione Coop Lombardia, uno dei coordinatori del progetto: «Testimoni di Resistenza declina in modo operativo le linee guida stabilite per l’insegnamento dell’Educazione civica e fornisce una proposta per i PCTO, Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento. Nell’anno di “Bergamo Brescia Capitale della Cultura” e dell’ottantesimo anniversario dell’inizio della Resistenza, vogliamo valorizzare quella fondamentale pagina della nostra storia perché interroghi i giovani di oggi su presente e futuro. Parlare di Resistenza significa immaginare un avvenire possibile e raccontare di giovani donne e uomini che si mettono in gioco attivamente per contrastare l’esercizio della violenza».