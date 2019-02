Abbattuta sbarra del passaggio a livello

Disagi in via Moroni a Bergamo - Foto Probabilmente un mezzo pesante ha divelto una delle due sbarre del passaggio a livello cittadino. Qualche disagio nella mattinata di mercoledì 20 febbraio.

Probabilmente è stato un camion ad abbattere una sbarra del passaggio a livello di via Moroni a Bergamo. Mercoledì 20 febbraio qualche disagio in mattinata per gli automobilisti e i pedoni che si trovano ad attraversarlo. In questo momento è in funzione solo il semaforo e l’avviso sonoro, quindi bisogna fare molta attenzione.

sbarra divelta

