Torna Bollinopoli, in edizione winner

Estrazioni giornaliere e super premio Torna, in un’edizione «winner», Bollinopoli, il concorso de L’Eco che premia la fedeltà dei lettori con tantissimi premi giornalieri.

Anche quest’anno l’autunno fa rima con sorpresa e fortuna, le due emozioni che accompagnano tutti i concorrenti di Bollinopoli, fra tante riconferme e numerosi premi in più. Si riconfermano le estrazioni giornaliere con i buoni spesa in palio da lunedì a sabato, così come si riconferma il super premio finale, ma quest’anno la competizione si fa ancora più ricca e mette in palio tantissimi premi extra, grazie a tredici estrazioni speciali.

Serviranno colla, forbici e un pizzico di buona sorte. Il primo appuntamento da segnare in agenda è quello di sabato 17 e domenica 18 ottobre, quando la cartella per giocare sarà allegata al giornale. Come nelle scorse edizioni la scheda di gioco non sarà numerata e il codice che accompagnerà i giocatori durante le sette settimane di Bollinopoli winner sarà visibile lunedì 19 ottobre, scritto sul memostick, l’inconfondibile adesivo numerato giallo, incollato sulla prima pagina de L’Eco, che i lettori hanno imparato a conoscere nelle scorse edizioni. Ogni copia del giornale avrà uno stick giallo con un numero differente. Quello sarà il codice di gioco, il solo da controllare fra tutti quelli estratti e pubblicati ogni giorno dal lunedì al sabato per scoprire se si è tra i fortunati che si aggiudicano subito uno degli otto buoni spesa del valore di 200 euro messi in palio dallo shopping center Le Due Torri.

Oltre al memostick giallo, con L’Eco di lunedì 19 ottobre ci sarà anche il primo dei 49 bollini del concorso. Raccoglierli tutti è l’unico modo per tentare di vincere il super premio finale, una Suzuki Vitara hybrid cool messa in palio dalla concessionaria bergamasca Autorota. Ogni giorno un’estrazione, ogni giorno la possibilità di vincere un buono spesa da spendere a proprio piacimento negli oltre cento negozi della galleria commerciale di Stezzano e, all’inizio di dicembre, la possibilità di aggiudicarsi una fantastica auto nuova. Ma non basta, quest’anno Bollinopoli winner si arricchisce di un gioco nel gioco, con tredici estrazioni speciali. Da ottobre a dicembre, infatti, i lettori dovranno cercare Mister Bollino, la mascotte simbolo del concorso, fra le pagine del giornale. Trovarla significherà anche trovare un Qr-code, un quadratino pixelato che corrisponde a un codice di gioco. Una volta trovato, basterà aprire sul proprio smartphone o tablet l’app AdWinner, precedentemente scaricata, e inquadrarlo per scoprire subito se si è vinto uno dei premi speciali in palio. Buoni spesa Mondoflex, ingressi per due persone nei centri Qc terme, tre monopattini elettrici e altri 140 buoni spesa Le Due Torri compongono il bottino riservato alle estrazioni speciali di Mister Bollino. Ogni giorno le pagine dedicate al concorso ricorderanno ai partecipanti tutte le regole per giocare, nonché le date riservate alle estrazioni speciali.

Altra novità targata 2020 è riservata agli abbonati digitali. Chi legge il giornale su un dispositivo, non dovrà chiedere di poter partecipare al concorso come negli anni scorsi, ma giovedì 15 ottobre riceverà automaticamente per e-mail il proprio codice di gioco. Agli abbonati digitali non sarà necessaria nemmeno la cartella, perché i bollini saranno considerati «raccolti» compatibilmente con la validità dell’abbonamento, che dovrà continuare per tutto il periodo del concorso.

Ricapitolando: 49 bollini per sette settimane di gioco, durante le quali la fedeltà dei lettori sarà premiata con tantissimi premi giornalieri e un super premio finale da conquistare, semplicemente, leggendo L’Eco di Bergamo.

